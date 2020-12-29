Участникам воссоздали атмосферу событий февраля 1943 года.

На Финляндском вокзале показали реконструкцию прибытия первого блокадного поезда. В рамках историко-театального события воссоздана встреча первого поезда с продовольствием, прибывшего после прорыва блокады в Ленинград. Об этом 7 февраля рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В состав поезда вошли вагоны-теплушки начала XX века и исторические пассажирские вагоны, построенные в 1930-х годах. К зрителим приехали паровозы Эр-791-94, Ов-6135 и Л-2180 – важные машины довоенного и послевоенного времени.

Ранее мы сообщали о том, что магистраль, соединявшая Ленинград с Большой землей, отметила 78-летие. Праздничная церемония состоялась накануне на Финляндском вокзале.

Фото: Piter.tv, пресс-служба Октябрьской железной дороги