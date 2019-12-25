Петербуржцы празднуют годовщину открытия Дороги Победы

Работник Музея обороны Ленинграда Александр Кутузов поведал, как в годы Великой Отечественной войны под обстрелами железнодорожники построили Дорогу Победы за 17 дней.

Магистраль, соединявшая Ленинград с Большой землей, сегодня отмечает 78-летие. В праздничный день сотрудник Музея обороны Ленинграда Александр Кутузов рассказал, что эту железную линию построили в лютый мороз под артиллерийскими обстрелами фашистов меньше чем за 20 дней. Праздничная церемония состоялась на Финляндском вокзале.

Дорога была основным путем снабжения войск вооружением, а для горожан по ней доставляли продовольствие. Ее называли второй Дорогой жизни, ее заменой.

Железнодорожная линия "Поляны - Шлиссельбург" в некоторых местах проходила очень близко к немецким артиллерийским позициям. Каждый рейс сопровождался бомбардировками. За это путь называли "коридором смерти".

Линия начала действовать с 5 февраля 1943 года. Сообщение по ней осуществлялось чуть больше года.

Ранее мы писали, что Музей обороны Ленинграда планирует открыть два новых филиала.

Фото: Piter.tv