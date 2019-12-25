  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы празднуют годовщину открытия Дороги Победы
Сегодня, 15:36
100
kraratau27

Петербуржцы празднуют годовщину открытия Дороги Победы

0 0

Работник Музея обороны Ленинграда Александр Кутузов поведал, как в годы Великой Отечественной войны под обстрелами железнодорожники построили Дорогу Победы за 17 дней.

Магистраль, соединявшая Ленинград с Большой землей, сегодня отмечает 78-летие. В праздничный день сотрудник Музея обороны Ленинграда Александр Кутузов рассказал, что эту железную линию построили в лютый мороз под артиллерийскими обстрелами фашистов меньше чем за 20 дней. Праздничная церемония состоялась на Финляндском вокзале.

Дорога была основным путем снабжения войск вооружением, а для горожан по ней доставляли продовольствие. Ее называли второй Дорогой жизни, ее заменой. 

Железнодорожная линия "Поляны - Шлиссельбург" в некоторых местах проходила очень близко к немецким артиллерийским позициям. Каждый рейс сопровождался бомбардировками. За это путь называли "коридором смерти". 

Линия начала действовать с 5 февраля 1943 года. Сообщение по ней осуществлялось чуть больше года. 

Ранее мы писали, что Музей обороны Ленинграда планирует открыть два новых филиала. 

Фото: Piter.tv

Теги: дорога победы, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии