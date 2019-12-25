Петербуржцы празднуют годовщину открытия Дороги Победы

Магистраль, соединявшая Ленинград с Большой землей, сегодня отмечает 78-летие. В праздничный день сотрудник Музея обороны Ленинграда Александр Кутузов рассказал, что эту железную линию построили в лютый мороз под артиллерийскими обстрелами фашистов меньше чем за 20 дней. Праздничная церемония состоялась на Финляндском вокзале.
Дорога была основным путем снабжения войск вооружением, а для горожан по ней доставляли продовольствие. Ее называли второй Дорогой жизни, ее заменой.
Железнодорожная линия "Поляны - Шлиссельбург" в некоторых местах проходила очень близко к немецким артиллерийским позициям. Каждый рейс сопровождался бомбардировками. За это путь называли "коридором смерти".
Линия начала действовать с 5 февраля 1943 года. Сообщение по ней осуществлялось чуть больше года.
Ранее мы писали, что Музей обороны Ленинграда планирует открыть два новых филиала.
Фото: Piter.tv
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