В поезде Петербург-Ярославль скончался годовалый младенец

Причина смерти ребёнка пока точно не установлена.

В поезде Санкт-Петербург — Ярославль на ж/д станции "Андреево" скончался годовалый ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что малышу потребовалась помощь медиков прямо на станции. По прибытии скорой помощи он был уже мертв.

Причина гибели младенца не установлена. Её предстоит выяснить в ходе судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что ребёнок из Ленобласти попал в реанимацию после отравления пятновыводителем.

Фото: Pxhere