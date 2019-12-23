В поезде "Аллегро" из Хельсинки обнаружили незадекларированное дорогое кольцо

Стоимость украшения составила более 174 тысяч рублей.

В скором поезде "Аллегро" из Хельсинки в Петербург таможенники задержали женщину с незадекларированным дорогостоящим товаром, сообщили в пресс-службе северо-западного таможенного управления 5 февраля.

Как выяснилось, россиянка перевозила в своем багаже кольцо из желтого металла элитной швейцарской фирмы "Chopard". Женщина отметила, что не заполняла таможенную декларацию, решив, что стоимость кольца не превысила нормы провоза на двоих.

Кольцо изъяли и направили на на таможенную экспертизу, чтобы определить рыночную стоимость. По заключению эксперта, стоимость украшения составила более 174 тысяч рублей. На пассажирку заведено административное дело, женщина заплатит штраф, равный половине стоимости кольца.

Ранее в Ивангороде задержали набитый косметикой для пилинга автобус.

Фото: пресс-служба СЗТУ