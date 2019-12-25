В поджоге машин на Ушинского подозреваются хромой блондин и брюнет в белых штанах

По факту происшествия проводится проверка.

Как стало известно Piter.tv, пожар, разгоревшийся в ночь на 4 мая, "оброс" подробностями.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция проводит проверку по факту пожара на улице Ушинского в Калининском районе города – сгорели автомобили "Хендай Солярис" и "Фольксваген Гольф". Очевидцы рассказали полиции, что видели у горящих автомобилей двух мужчиневропейской внешности.

Одного из них описали как человека со светлыми волосами, прихрамывающего на одну ногу и медицинской маской на лице, а второй – мужчина с темными короткими волосами в куртке темного цвета со светлыми штанами.

Напомним, в ночь на понедельник жители Калининского района обратили внимание на огонь, разгорающийся недалеко от улицы Ушинского. Звонок о пожаре поступил на пункт дежурного в 01:32, после этого на место сразу же выехали 8 спасателей. Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса. Сообщений о пострадавших не поступало.

Фото: Piter.tv