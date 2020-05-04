На улице Ушинского загорелся автомобиль

Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса.

Ночью на понедельник, 4 мая, жители Калининского района обратили внимание на огонь, разгорающийся недалеко от улицы Ушинского. Оказалось, что рядом с одним из домов начал полыхать автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Звонок о пожаре поступил на пункт дежурного в 01:32, после этого на место сразу же выехали 8 спасателей. Огонь сильно повредил легковой автомобиль марки Volkswagen, а также успел перекинуться на переднюю часть стоящего рядом Hyundai и оплавить левое зеркало машины марки Mazda.

Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что иномарка сгорела ночью на Гусарской улице.

Видео: vk.com/spb_today