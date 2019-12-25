В подземной тюрьме в Ленобласти следователи не нашли следов пребывания людей

Частную тюрьму разместили в доме коттеджного поселка "Новый Петербург".

В среду, 21 июля, эксперты рассказали, что не нашли следов пребывания людей в подземной тюрьме, найденной во Всеволожском районе, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Специалисты изъяли более 500 объектов и провели свыше 100 экспертиз в подвале дома, проходившего по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия, который находится в коттеджном поселке "Новый Петербург".

Бункер оборудовали по аналогии со следственным изолятором "Кресты". Вход в импровизированную тюрьму замаскировали бетонной плитой, которая опускалась гидравлическим механизмом. А сооружения были скрыты за глухим забором.

Хозяина участка допросили в качестве свидетеля несколько раз. Тот, в свою очередь, пояснил, что на этом участке никогда не был и не проводил на нем каких-либо строительных работ, а право собственности на него оформил по просьбе знакомого, который выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

Ранее мы писали, что в Ленобласти закопали частную подземную тюрьму с крематорием.

Фото: 47news