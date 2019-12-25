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В подвале гаража в Ленобласти нашли тайник с оружием
Сегодня, 13:25
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lizapoluda

В подвале гаража в Ленобласти нашли тайник с оружием

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Там были спрятаны автоматы и боеприпасы.

На территории гаражного кооператива в Сертолово был найден схрон с автоматами, патронами и взрывными устройствами. Об этом стало известно Piter.TV.

 К правоохранителям обратился председатель кооператива в одном из заброшенных гаражей.  Среди его находок оказались пистолет ТТ с одним дополнительным магазином, а также несколько стволов. 

Прибывшие на указанное место полицейские и службы ФСБ обезвредили 5 взрывных устройств, гранаты, мины. Также в тайнике были найдены пять автоматов, детонаторы, глушители и патроны. Все это отправлено на экспертизу.

Следствию удалось установить хозяина гаража. Сейчас решается вопрос о возббуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что ворвавшийся в офис на Кронштадтской бывший работник с ружьем стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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