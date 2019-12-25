В подвале гаража в Ленобласти нашли тайник с оружием

На территории гаражного кооператива в Сертолово был найден схрон с автоматами, патронами и взрывными устройствами. Об этом стало известно Piter.TV.
К правоохранителям обратился председатель кооператива в одном из заброшенных гаражей. Среди его находок оказались пистолет ТТ с одним дополнительным магазином, а также несколько стволов.
Прибывшие на указанное место полицейские и службы ФСБ обезвредили 5 взрывных устройств, гранаты, мины. Также в тайнике были найдены пять автоматов, детонаторы, глушители и патроны. Все это отправлено на экспертизу.
Следствию удалось установить хозяина гаража. Сейчас решается вопрос о возббуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказали о том, что ворвавшийся в офис на Кронштадтской бывший работник с ружьем стал фигурантом уголовного дела.
Фото: Piter.TV
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