В подвале гаража в Ленобласти нашли тайник с оружием

Там были спрятаны автоматы и боеприпасы.

На территории гаражного кооператива в Сертолово был найден схрон с автоматами, патронами и взрывными устройствами. Об этом стало известно Piter.TV.

К правоохранителям обратился председатель кооператива в одном из заброшенных гаражей. Среди его находок оказались пистолет ТТ с одним дополнительным магазином, а также несколько стволов.

Прибывшие на указанное место полицейские и службы ФСБ обезвредили 5 взрывных устройств, гранаты, мины. Также в тайнике были найдены пять автоматов, детонаторы, глушители и патроны. Все это отправлено на экспертизу.

Следствию удалось установить хозяина гаража. Сейчас решается вопрос о возббуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что ворвавшийся в офис на Кронштадтской бывший работник с ружьем стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV