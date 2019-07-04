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Ворвавшийся в офис на Кронштадтской бывший работник с ружьем стал фигурантом уголовного дела

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Мужчину уволили в сентябре 2019-го года.

Бывший работник пришел в организацию на Кронштадтской улице с ружьем и требовал выдать ему денежные средства за ранее выполненные работу. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение об инциденте поступило днем 15 июня в офисе "УП СЛК". Мужчина, который был уволен в сентябре 2019-го года, под угрозой обреза двуствольного охотничьего ружья потребовал выдать ему 70 тыс. рублей. Спустя 5 минут его задержали, оружие было изъято. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге у советского биатлониста похитили кубок за 2 место в соревнованиях. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: бывший работник, ружье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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