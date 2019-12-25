В подвале дома в Петербурге нашли "действующую" немецкую гранату времён ВОВ

Боеприпас вывезли и уничтожили на специализированном полигоне в Ленобласти.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в подвале дома в Петербурге нашли "действующую" немецкую гранату времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по городу на Неве и Ленобласти.

Боеприпас обнаружили в доме № 1 в переулке Крылова. Обнаружившие гранату местные жители незамедлительно вызвали соответствующие службы.

Выяснилось, что боеприпас представляет опасность. Взрывотехники вывезли осколочную гранату, которую ещё называют яйцом, в Ленобласть. Там её утилизируют.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка во время уборки квартиры нашла оружие и боеприпасы.

Фото:Instagram / rosgvard_petersburg