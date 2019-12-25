Оружие и боеприпасы осмотрели взрывотехники.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что петербурженка во время уборки квартиры нашла оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Известно, что патроны принадлежали покойному отцу 32-леьтней петербурженки. Женщина обнаружила в сейфе несколько единиц боеприпасов, а так же газовый пистолет, охотничье ружьё и патроны.

Врывотехники изъяли "боеприпасы".

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