Маршрутчика-педофила из Волгограда отправили на 16 лет в колонию

Также педофила обязали выплатить потерпевшей девочке 500 тысяч рублей компенсации.

В Волгограде завершился суд над маршрутчиком-педофилом, который изнасиловал 13-летнюю девочку.

Следствием и судом установлено, 1 февраля 2019 года 35-летний водитель маршрутной "Газели" проезжал по рабочему поселку Городище, увидел школьницу, возвращавшуюся из школы домой, и попросил показать ему дорогу. Следствие установило, что это был всего лишь предлог. Мужчина вывез девочку в безлюдное место и изнасиловал.

В ходе следствия мужчина свою вину не признал. Но следствие собрало необходимую доказательную базу. Дело было передано в суд. Сейчас стал известен приговор суда: отправить педофила на 16 лет в колонию строгого режима, и еще год ограничения свободы. Также суд обязал подсудимого возместить моральный ущерб своей жертве в размере 500 000 рублей.

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Фото:Piter.TV