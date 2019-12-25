На Алтае мужчина зарезал молодую жену за отказ рожать совместного ребенка

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве молодой женщины.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года в одном из сел Крутихинского района. В один из дней пьяный 55-летний мужчина схватил нож и нанес им смертельное ранение 34-летней гражданской жене. Женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали. На допросе он полностью признал свою вину и сообщил, что поводом для убийства стала обида на женщину за отказ иметь совместного ребенка.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано суд для рассмотрения по существу.

Сегодня ранее: В Бийске 45-летний мужчина убил полуторамесячного сына.

Фото: Piter.TV