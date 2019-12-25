В Бийске Алтайского края отец подозревается в убийстве 1,5-месячного сына

У ребенка обнаружили тяжелю травму головы.

В Бийске 45-летний мужчина подозревается в убийстве полуторамесячного ребенка.

Региональные следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают, 31 января 2020 года в одной из квартир жилого дома в городе Бийске обнаружено тело полуторамесячного мальчика с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. По подозрению в убийстве задержан отец ребенка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также мотива совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК РФ по Алтайскому краю

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