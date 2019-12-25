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Жителю Уфы грозит срок за спасение мальчика от педофила
Сегодня, 15:40
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MShaffter

Жителю Уфы грозит срок за спасение мальчика от педофила

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К мужчине на улице подбежал мальчик и слезно попросил о помощи.

Жителю Уфы грозит реальный срок за убийство извращенца-педофила.

Издание ProUfu сообщает, что 3 декабря к мужчине на улице подбежал мальчик лет 10 и слезно попросил о помощи. Ребенок рассказал, что некий дядя обещал им что-то показать и привел в свою квартиру. Придя домой, мужчина снял штаны и велел мальчикам раздеться. Одному из них удалось убежать и попросить о помощи.

Мужчина пришел, спас мальчика, но между 53-летним хозяином и неравнодушным мужчиной завязалась драка. Позднее хозяин квартиры от полученных травм скончался. Спасителя задержали, и на него заведено уголовное дело по статье " Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Погибший мужчина летом 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за сексуальные насильственные преступления.

Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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