Жителю Уфы грозит срок за спасение мальчика от педофила

К мужчине на улице подбежал мальчик и слезно попросил о помощи.

Жителю Уфы грозит реальный срок за убийство извращенца-педофила.

Издание ProUfu сообщает, что 3 декабря к мужчине на улице подбежал мальчик лет 10 и слезно попросил о помощи. Ребенок рассказал, что некий дядя обещал им что-то показать и привел в свою квартиру. Придя домой, мужчина снял штаны и велел мальчикам раздеться. Одному из них удалось убежать и попросить о помощи.

Мужчина пришел, спас мальчика, но между 53-летним хозяином и неравнодушным мужчиной завязалась драка. Позднее хозяин квартиры от полученных травм скончался. Спасителя задержали, и на него заведено уголовное дело по статье " Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Погибший мужчина летом 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за сексуальные насильственные преступления.

Фото:pixabay.com