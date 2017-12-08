Подмосковье: В Раменском при пожаре в магазине погибли три человека

В социальных сетях опубликовали фото и видео с места страшного пожара, который унес жизни трех человек.

Сегодня утром, 8 декабря, в подмосковном Раменском в одном из магазинов произошел пожар, в котором погибли 3 человека. Еще несколько человек пострадали.

В одном из новых магазинов, который открылся пару недель назад, произошел пожар. Из-за припаркованных автомобилей пожарная спецтехника не могла подобраться близко к возгоранию. В социальных сетях сообщают, что людей успели эвакуировать до приезда спасателей. Есть информация, что спасти удалось 10 человек. Но, тем не менее, три человека в результате возгорания погибли. Одна из погибших еще какое-то время была жива, после того как ее вытащили на улицу.

Сообщается, что нескольким спасенным потребовалась медицинская помощь. Следственные органы начали проверку по данному факту.

Напомним, сегодня Piter.TV сообщал о пожаре в Смоленской области, где погибла 30-летняя многодетная мать. Старший 9-летний мальчик спас своих двух младших братишек и 9-месячную сестренку из огня.

Фото и видео: ВК, Раменское 24