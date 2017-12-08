Под Смоленском 9-летний мальчик спас из огня двух братишек и сестру, мать детей погибла

Появились подробности жуткой трагедии многодетной семьи.

Накануне утром, 7 декабря, в городе Вязьма Смоленской области загорелся частный дом, в котором находились многодетная 30-летняя женщина с четырьмя детьми, мальчики 9, 3,5 и 2,5 лет и 9-месячная девочка.

Старший брат не растерялся и смог вынести из огня братишек и сестренку. Проезжавший мимо старший следователь увидел на крыльце дома раздетых детей и поспешил на помощь. Детей посадили в машину, а затем передали сотрудникам "скорой". Следователь вместе с местным жителем попытались спасти женщину, но из-за сильного задымления они не смогли найти ее. После ликвидации на месте пожарища было обнаружено тело многодетной матери.

Сообщается, что в семье есть еще 11-летняя дочь, которой на момент пожара не было дома. Младшая девочка с ожогами находится в реанимации. Мальчики временно размещены в Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия». Отдел опеки и попечительства районной администрации ищет родственников семьи, чтобы решить судьбу детей. В местных СМИ размещено объявление о помощи детям, которым требуется помощь. Им нужна одежда, обувь, школьные принадлежности, игрушки.

Видео: Piter.TV