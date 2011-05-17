Пожарные локализовали пламя.

В подмосковном Картино загорелся ангар. Об этом сообщили представители регионального управления ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства возгорание началось в 10:11 часов в округе Ленинский на площади в 1,5 тысячи квадратных метров.

В 11.39 локализация на площади 1500 квадратных метров...По предварительной информации, на складе хранилась овощная продукция. ГУ МЧС по Московской области

В настоящее время данных о возможных пострадавших не поступало. К ликвидации огня привлечено 46 человек личного состава ГУ МЧС, а также 13 единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что в настоящее время угрозы для дальнейшего распространения пламени на соседние постройки нет.

В микрорайоне "Сертолово-2" загорелся гараж.

Видео: Twitter/Plushev, OlkaMonique