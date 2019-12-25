Положительный тест оказался у врачей и медсестёр.

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом. Речь идёт о сотрудниках стационара Люберецкой областной больницы. Об их инфицировании пишет РБК со ссылкой на сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и его коллеги их того же стационара.

Известно, что положительный тест на коронавирус оказался у врачей и медсестёр. Они сдавали их с 3 по 13 апреля. Среди тех, кто проходитли тестирование, были урологи, хирурги, неврологи, терапевты и кардиологи. Отделения терапии, неврологии и кардиологии закрыли на карантин. По словам одного из сотрудников стационара, туда перестали доставлять больных.

Отмечается, что пациентов с диагнозом пневмония доставляли в терапевтическое отделение ещё до эпидемии пневмонии.

Ранее мы рассказывали, что в Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей. В ГУ МВД отметили, что проверка пропусков может затруднить движение на дорогах. Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к вводимым мерам.