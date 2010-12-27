В подмосковной Балашихе 2-летний мальчик выжил после падения с 9 этажа

Ребенок в больнице, о характере травм не сообщается.

Накануне, 22 июля, в Балашихе Московской области ребенок выпал из окна на 9 этаже.

В больницу Балашихи поступил 2-летний мальчик с травмами характерными для падения с высоты. Выяснилось, что ребенок выпал через москитную сетку. Дома в этот момент находилась мать мальчика и его братья и сестры 2014, 2016, 2019 годов рождения. Следственными органами по данному факту ведется проверка, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. По предварительным данным, семья состояла на учете как неблагополучная.

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