В Подмосковье запертый в сарае ребенок сгорел

Возгорание произошло внутри постройки.

В Подмосковье мальчик, которого заперли в сарае, сгорел заживо. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Трагедия произошла в Раменском 19 мая. 11-летний ребенок погиб во время пожара в постройке, где его заперли друзья, с которыми он поругался перед пожаром. Когда дети увидели, что здание полыхает, они попытались открыть дверь, но не смогли.

По предварительным данным, возгорание произошло внутри сарая. Правоохранители завели уголовное дело.

К месту гибели школьника уже несут цветы и мягкие игрушки. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси.

Фото: Телеграм / Shot