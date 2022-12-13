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В Подмосковье запертый в сарае ребенок сгорел
Сегодня, 18:27
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В Подмосковье запертый в сарае ребенок сгорел

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Возгорание произошло внутри постройки.

В Подмосковье мальчик, которого заперли в сарае, сгорел заживо. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Трагедия произошла в Раменском 19 мая. 11-летний ребенок  погиб во время пожара в постройке, где его заперли друзья, с которыми он поругался перед пожаром. Когда дети увидели, что здание полыхает, они попытались открыть дверь, но не смогли. 

По предварительным данным, возгорание произошло внутри сарая. Правоохранители завели уголовное дело. 

К месту гибели школьника уже несут цветы и мягкие игрушки. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: погиб во время пожара, подмосковье, полиция, раменское, сгорел ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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