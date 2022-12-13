На набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси

На место случившегося приехала скорая помощь.

Сегодня, 21 мая, на набережной Обводного канала произошло ДТП. Мотоциклист врезался в такси. Поступила информация о пострадавших.

Как рассказали в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург", байкер ехал на высокой скорости. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. На место случившегося приехала скорая помощь.

Информация о состоянии водителей уточняется. По предварительным данным, мотоциклист находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: на улице Солдата Корзуна каршеринг врезался в припаркованные машины и перевернулся.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург (Руслан Чернецкий)