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На набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси
Сегодня, 18:08
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На набережной Обводного канала в Петербурге мотоциклист влетел в такси

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На место случившегося приехала скорая помощь. 

Сегодня, 21 мая, на набережной Обводного канала произошло ДТП. Мотоциклист врезался в такси. Поступила информация о пострадавших.

Как рассказали в группе  "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург", байкер ехал на высокой скорости. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. На место случившегося приехала скорая помощь. 

Информация о состоянии водителей уточняется. По предварительным данным, мотоциклист находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: на улице Солдата Корзуна каршеринг врезался в припаркованные машины и перевернулся.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург (Руслан Чернецкий)

Теги: мотоцикл влетел в такси, обводный канал, такси, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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