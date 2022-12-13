На улице Солдата Корзуна каршеринг врезался в припаркованные машины и перевернулся

По предварительным данным, водитель не пострадал.

Сегодня, 21 мая, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. На улице Солдата Корзуна у дома № 50 каршеринг устроил тройную аварию, а потом перевернулся. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Арендованный автомобиль влетел в две припаркованные машины напротив первого подъезда. Иномарка принадлежит компании "Ситидрайв".

От удара каршеринг опрокинулся на бок. По предварительным данным, водитель не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в акции "Ночь музеев" приняли участие 50 тыс. петербуржцев.

Фото: Pxhere