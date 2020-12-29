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Петербуржец спас женщину от насильника в парадной на Маршала Жукова
Сегодня, 7:59
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Петербуржец спас женщину от насильника в парадной на Маршала Жукова

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Поймать злоумышленника своими силами не удалось.

Петербуржец преследовал злоумышленника, который пытался изнасиловать женщину в парадной дома №43 по улице Маршала Жукова, но неизвестный скрылся. Сообщение о происходящем поступило на номер "112 ранним утром 2-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел около 05:30. Заявитель прыснул ему в лицо газом из баллончика, после чего неизвестный начал убегать. В районе детской поликлиники №64 насильник скрылся. Он был одет в темный пуховик, светлые джинсы. Рост мужчины на вид около 160-170 см, неславянской внешности. По предварительным данным, женщина и преступник проживают не в том подъезде, в котором могло произойти преступление. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемого в педофилии задержали в Адмиралтейском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: насильник, подъезд, попытка изнасилования, спасение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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