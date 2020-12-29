Петербуржец спас женщину от насильника в парадной на Маршала Жукова

Поймать злоумышленника своими силами не удалось.

Петербуржец преследовал злоумышленника, который пытался изнасиловать женщину в парадной дома №43 по улице Маршала Жукова, но неизвестный скрылся. Сообщение о происходящем поступило на номер "112 ранним утром 2-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел около 05:30. Заявитель прыснул ему в лицо газом из баллончика, после чего неизвестный начал убегать. В районе детской поликлиники №64 насильник скрылся. Он был одет в темный пуховик, светлые джинсы. Рост мужчины на вид около 160-170 см, неславянской внешности. По предварительным данным, женщина и преступник проживают не в том подъезде, в котором могло произойти преступление.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемого в педофилии задержали в Адмиралтейском районе.

Фото: pixabay.com