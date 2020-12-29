Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемого в педофилии задержали в Адмиралтейском районе. Как 3 января Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах, заявление на 29-летнего уроженца Таджикистана поступило накануне вечером.

В полицию сообщили, что в десятом часу вечера мигрант совершал развратные действия в отношении 12-летней школьницы. Всё это происходило в автомобиле "Школа Рапид" у дома №31 по Витебской улице.

Позже у указанного дома мигранта задержали. Оказалось, что приезжий находится в стране нелегально. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что юных нарушительниц "комендантского часа" для детей задержали в Колпино. Дальнейшие разбирательства продолжились в отделе полиции.

Фото: Piter.tv