В подъезде на Чебышевской в Петергофе нашли труп мужчины

Тело было испачкано кровью. Погибший лежал около мусоропровода.

В Петродворцовом районе Петербурга нашли труп мужчины. Тело лежало в подъезде дома № 14/3 по Чебышевской улице.

Мужчина был изувечен: на шее погибшего правоохранители обнаружили раны, на лице и голове - гематомы. Известно, что 50-летний житель Петергофа проживал в этом доме.

По "горячим следам" стражи порядка задержали его 51-летнего неприятеля. Его подозревают в совершении убийства. Известно, что мужчина проживает в одном доме с погибшим.

Возбуждено уголовное дело. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына.

Фото: Piter.tv