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В подъезде на Чебышевской в Петергофе нашли труп мужчины
Сегодня, 15:58
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В подъезде на Чебышевской в Петергофе нашли труп мужчины

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Тело было испачкано кровью. Погибший лежал около мусоропровода.

В Петродворцовом районе Петербурга нашли труп мужчины. Тело лежало в подъезде дома № 14/3 по Чебышевской улице. 

Мужчина был изувечен: на шее погибшего правоохранители обнаружили раны, на лице и голове - гематомы. Известно, что 50-летний житель Петергофа проживал в этом доме. 

По "горячим следам" стражи порядка задержали его 51-летнего неприятеля. Его подозревают в совершении убийства. Известно, что мужчина проживает в одном доме с погибшим. 

Возбуждено уголовное дело. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына.

Фото: Piter.tv

Теги: петергоф, труп в подъезде, чебышевская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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esondiv
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