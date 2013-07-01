В подъезде на Чебышевской в Петергофе нашли труп мужчины

В Петродворцовом районе Петербурга нашли труп мужчины. Тело лежало в подъезде дома № 14/3 по Чебышевской улице.
Мужчина был изувечен: на шее погибшего правоохранители обнаружили раны, на лице и голове - гематомы. Известно, что 50-летний житель Петергофа проживал в этом доме.
По "горячим следам" стражи порядка задержали его 51-летнего неприятеля. Его подозревают в совершении убийства. Известно, что мужчина проживает в одном доме с погибшим.
Возбуждено уголовное дело. Подробности выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.