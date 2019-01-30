На улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына

На севере Петербурга отец убил своего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около 11:15 утра.
Жительница дома на улице Николая Рубцова рассказала стражам порядка, что ее 57-летний муж во время конфликта убил 26-летнего сына. Прибыв по адресу, правоохранители нашли сразу два тела - молодого человека и его отца.
Эксперты проведут экспертизу и установят причину смерти. На данный момент началась проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец, заколовший свою девушку из ревности, получил 13 лет колонии.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все