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На улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына
Сегодня, 11:27
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На улице Николая Рубцова 57-летний мужчина убил сына

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О случившемся сообщила мать молодого человека.

На севере Петербурга отец убил своего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около 11:15 утра.

Жительница дома на улице Николая Рубцова рассказала стражам порядка, что ее 57-летний муж во время конфликта убил 26-летнего сына. Прибыв по адресу, правоохранители нашли сразу два тела - молодого человека и его отца. 

Эксперты проведут экспертизу и установят причину смерти. На данный момент началась проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец, заколовший свою девушку из ревности, получил 13 лет колонии.

Фото: Piter.tv

Теги: отец убил сына, убийство на парнасе, улица николая рубцова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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