Петербуржец, заколовший свою девушку из ревности, получил 13 лет колонии

Он не менее 85 ударов нанес ножом по телу девушки.

Пушкинский районный суд Петербурга признал виновным в убийстве своей девушки Дмитрия Зобнина. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии особого режима, а также удовлетворил иск на 1 млн рублей. Об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В декабре прошлого года Зобнин, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал избивать свою девушку в ходе ссоры на почве ревности. Девушка решила сбежать, и выпрыгнула из окна с третьего этажа. Мужчина же спустился за девушкой и занес ее обратно в квартиру.

Он положил ее в ванную с водой и начал наносить удары ножом по телу, всего не менее 85. Обвиняемый включил воду, чтобы не было слышно криков девушки. Но тем самым затопил соседей снизу, которые и вызвали полицию. Свою вину мужчина признал.

Ранее мы писали, что на Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки.

Видео: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга