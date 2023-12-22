На улице Николая Рубцова пожарные тушили балкон в "двушке"

Пламя ликвидировали за 22 минуты. В результате случившегося никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня утром, 4 января, произошел пожар. На улице Николая Рубцова в доме № 12, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:27. В двухкомнатной квартире загорелся балкон. На место случившегося прибыли 10 человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Пламя потушили за 22 минуты. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Английском проспекте при пожаре пострадали три человека.

Фото: Piter.tv