В подъездах Выборга отремонтируют лифты

Новое оборудование появится в 23 домах.

В Выборге начались работы по замене и ремонту лифтового оборудования в рамках программы капитального ремонта. За год планируется обновить 30 лифтов в подъездах 23 домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

На этой неделе ООО "МосРегионЛифт" проведет работы по шести адресам: Ленинградское шоссе, 51-а, Офицерская улица, 16, Приморская улица, 36, 40 и 53, а также Травяная улица, 6. Планируется, что ремонтники полностью заменят лифты в этих домах за четыре месяца. На дверях подьездов будут размещены объявления с данными заказчика, исполнителя и контрактными сроками.

Накануне районный комитет по городскому хозяйству переговорил с исполнителем работ и представителями организаций жилфонда. Встречу провел председатель комитета Алексей Туркин. Участники совещания обсудили сроки проведения ремонта и своевременность его завершения, а также меры, необходимые для информирования местных жителей. Глава городского хозяйства отметил, что на данный момент задержек со стороны подрядчиков не наблюдается.

В ближайшее время замена лифтового оборудования начнется по следующим адресам: улица Макарова, 4, улица Гагарина, 65, 71, бульвар Кутузова, 33, Московский проспект, 10, улица Офицерская, 12, 14, проспект Победы, 6, 8.

Ранее мы рассказывали о том, что на трех улицах Выборга установили недостающие фонари.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО