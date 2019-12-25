В почтовом отделе на Сиреневом бульваре обнаружили посылку с маслом каннабиса

Вина получателя еще не доказана.

Во вторник, 11 августа, в отделение "Почты России" на Сиреневой бульваре поступила посылка с гашишным маслом. Запретное вещество прислали из США. Об этом сообщила "Фонтанка".

Масса заграничного наркотика составила почти 60 граммов. Полицейские и сотрудники таможни узнали про преступную доставку заранее, поэтому достаточно быстро задержали получателя. Им оказался ранее судимый мужчина 37 лет. В данный момент он нигде не работает.

Подозреваемый попытался открестится от посылки, объяснив, что некий аноним связался с ним через Telegram и предложил 3000 рублей за получение и передачу пакета.

Оперативники привели обыск в квартире мужчины на Васильевском острове, но не нашли ничего подозрительного. На время розыска он будет находиться под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.



Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге поймали подростков, нападавших на прохожих.

Фото: Piter.TV