В Петербурге поймали подростков, нападавших на прохожих

Взрослый мужчина после визита с разбойниками лишился двух гаджетов.

Ранним утром 14 августа, в Петербурге задержали подростков, причастных к разбойному нападению на Адмиралтейской набережной. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел около 4 утра 6 августа.

В тот день молодые люди 17 и 18 лет набросились на 35-летнего прохожего, применив физическую силу. Неработающий мужчина лишился мобильного телефона и смарт-часов на общую сумму 77 тысяч рублей. Прихватив чужие гаджеты, подростки скрылись с места, а в полиции возбудили уголовное дело о грабеже.

Задержанные не работают, старший из них отличился еще и похожим нападением на двоих подростков и двоих 18-летних граждан. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что скандал с выброшенным из окна телевизором на проспекте Просвещения закончился трупом.

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