В Петербурге заработала почта Деда Мороза

В петербургских филиалах "Почты России" появились специальные ящики для писем Деду Морозу, сообщила пресс-служба компании. Маленькие и большие петербуржцы могут опустить письма с желаниями или добрыми словами в почтовый ящик с 1 декабря и до конца новогодних праздников.
Письмо к Деду Морозу обязательно дойдет, если вписать на конверт правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз. Обязательна марка. Специальные почтовые ящики установили в отделениях на Невском, Лиговском, Московском и Гражданском проспектах, а также на улицах Планерной и Маршала Захарова.
Письма Деду Морозу сотрудники почты обрабатывают в первую очередь и ежедневно отправляют в Великий Устюг. В прошлом году волшебник получил более 200 тысяч писем.
Почтальонам Петербурга и Ленобласти купят одежды на 5 млн рублей.
Фото: пресс-служба "Почты России"
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