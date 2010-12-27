В Петербурге заработала почта Деда Мороза

Письма волшебнику принимают в неоторых почтовых отделениях с 1 декабря до конца новогодних праздников.

В петербургских филиалах "Почты России" появились специальные ящики для писем Деду Морозу, сообщила пресс-служба компании. Маленькие и большие петербуржцы могут опустить письма с желаниями или добрыми словами в почтовый ящик с 1 декабря и до конца новогодних праздников.

Письмо к Деду Морозу обязательно дойдет, если вписать на конверт правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз. Обязательна марка. Специальные почтовые ящики установили в отделениях на Невском, Лиговском, Московском и Гражданском проспектах, а также на улицах Планерной и Маршала Захарова.

Письма Деду Морозу сотрудники почты обрабатывают в первую очередь и ежедневно отправляют в Великий Устюг. В прошлом году волшебник получил более 200 тысяч писем.

Почтальонам Петербурга и Ленобласти купят одежды на 5 млн рублей.

Фото: пресс-служба "Почты России"