Заболевание обнаружили у одного из сотрудников пищеблока.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что туберкулёз "посетил" детский сад в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка".

Кк оказалось, заболевание обнаружили у одного из сотрудников пищеблока. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что подрядчиком, который предоставлял пишу в детский сад является ООО "Серна". Эта же компания работает и с другими социальными и лечебных учреждениями в Выборгском и Калининском районах. Отмечается, что ведомство проверило всех сотрудников пищеблока и детского сада. Также на наличие заболевания внепланово проверили малышей.

Также службы сделали дезинфекцию всех помещений. Роспотребнадзор выяснят все обстоятельства произошедшего.

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