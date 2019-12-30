Петербургский суд установил, что россияне неправильно едят бургеры

Роспотребнадзор проверил, как выдают еду покупателю через окна ресторанов быстрого питания.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что россияне неправильно едят бургеры в ресторанах быстрого питания. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Петербурга.

Речь идёт о покупке бургеров через через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс" ресторана "Макдоналдс". По данным проверки Роспотребнадзора, у продукции отсутствуют сведений о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения.

В ведомстве отметили, что россиянам следует употребить продукцию сразу же после приобретения.

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