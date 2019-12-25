В Петербурге госпитализировали 3-летнюю девочку с ссадинами и отравлением

Ребенка воспитывает неработающая мать.

Во вторник, 9 июня, в полицию Петербурга поступило сообщение о госпитализации 3-летней девочки в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Бригада скорой помощи забрала малышку из квартиры дома на улице Николая Рубцова. У ребенка обнаружили множественные кровоподтеки нижних конечностей, ссадины на нижней губе. Кроме того, медики диагностировали отравление неизвестным веществом.

Известно, что девочку воспитывает неработающая 40-летняя мать. Семья состоит на учете в ПДН.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что четырехлетняя девочка выпала из окна дачи под Всеволожском.

Фото: Piter.TV