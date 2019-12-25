Четырехлетняя девочка выпала из окна дачи под Всеволожском

Она облокотилась на москитную сетку.

Тяжелые травмы получила 4-летняя девочка в садоводстве "Медное Озеро-3" во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочку госпитализировали в ЦРБ г. Всеволожска поздним вечером 6 июня. У ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости. Она находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 43-летний предприниматель из Тосно, его 31-летняя жена, годовалый сын и 4-летняя дочь были на даче у родственника. Родители играли с детьми на 1 этаже. Около десяти часов вечера девочка поднялась на второй этаж, через 10 минут её нашли на земле, рядом с ней была и москитная сетка.

Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Луге.

Фото: Piter.TV