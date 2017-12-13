В Выборгском районе медики помогают школьнице со сломанным носом и острым отравлением

Несовершеннолетняя девочка госпитализирована из квартиры по проспекту Энгельса с травмой носа и отравлением.

В Выборгском районе Петербурга в ночь с 11 на 12 февраля пострадала несовершеннолетняя девушка. Сообщается, что школьнице со сломанным носом и отравлением пришлось экстренно отправиться на госпитализацию.

Врачи скорой помощи забрали 16-летнюю местную жительницу из квартиры по проспекту Энгельса. На момент инцидента взрослых в помещении не было. По приезду в медицинское учреждение у девочки обнаружили перелом костей носа и острое отравление неизвестным веществом.

По сведениям от правоохранительных органов, пострадавшая была в невменяемом состоянии из-за алкоголя или наркотиков. Допрос жертвы пришлось отложить. В настоящее время ее личность установлена. Пациентка оказалась десятиклассницей школы номер 456. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Напомним, что в ночь на 12 февраля в бессознательном состоянии на станции метро “Кировский завод” был найден мальчик-подросток.