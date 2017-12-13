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На "Кировском заводе" школьник отравился неизвестным веществом
Сегодня, 10:25
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lesjasap
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На "Кировском заводе" школьник отравился неизвестным веществом

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Ночью в петербургском метрополитене найден школьник без сознания.

Около полуночи 12 февраля на станции метро “Кировский завод” пассажиры обнаружили школьника в бессознательном состоянии. Подростку были вызваны медики скорой помощи. Приехавшие специалисты определили у мальчика острое отравление неизвестным веществом. 
 
Сообщается, что пострадавший доставлен в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Состояние 14-летнего пациента врачи оценивают как тяжелое. Юный петербуржец до сих пор не пришел в себя. Медики пытаются установить, какое вещество именно привело к таким последствиям.
 
Делом занимаются правоохранительные органы. Ведется проверка обстоятельств произошедшего. 
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Теги: кировский завод , метро , отравление , петербургский метрополитен , школьник
Категории: Новости СПб Происшествия

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