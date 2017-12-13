На "Кировском заводе" школьник отравился неизвестным веществом

Ночью в петербургском метрополитене найден школьник без сознания.

Около полуночи 12 февраля на станции метро “Кировский завод” пассажиры обнаружили школьника в бессознательном состоянии. Подростку были вызваны медики скорой помощи. Приехавшие специалисты определили у мальчика острое отравление неизвестным веществом.

Сообщается, что пострадавший доставлен в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Состояние 14-летнего пациента врачи оценивают как тяжелое. Юный петербуржец до сих пор не пришел в себя. Медики пытаются установить, какое вещество именно привело к таким последствиям.

Делом занимаются правоохранительные органы. Ведется проверка обстоятельств произошедшего.