В петербургском заказнике выпустили на волю спасенного орлана Рустика

4 октября отмечается День защиты животных.

В воскресенье, 4 октября, в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы" произошло знаменательное событие: на волю выпустили белохвостого орлана.

Пресс-служба комитета по природопользованию поделилась фотографиями. Отмечается, что птицу выпустили в честь Дня защиты животных. Орлана вылечили от многих заболеваний, теперь он спокойно сможет продолжить жизнь на воле. На мероприятии присутствовали представители Росприроднадзора, комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга, сотрудники ветеринарной клиники "Зеленый попугай" (там проходило лечение), а также спасатели-поисковики.

Ранее мы писали, что в Петербурге заметили самую маленькую птичку Европы и западной части России.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию