В Петербурге заметили самую маленькую птичку Европы и западной части России

Королек весит всего до 8 граммов.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Северной столице заметили самую маленькую птичку. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Сегодня утром в ЦПКиО удалось снять на видео самую маленькую птичку Европы и западной части России!

Встречайте, Королёк собственной персоной! петербуржцы в соцсетях

Королёк — самая маленькая птичка в Европе и западной части России. Отмечается, что этой пернатой нельзя голодать дольше, чем 12 минут. Дело в том, что её масса 8 грамм и менее.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху.

Видео:Грибы и Грибники СПб/вк