В Петербурге заметили самую маленькую птичку Европы и западной части России

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Северной столице заметили самую маленькую птичку. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Сегодня утром в ЦПКиО удалось снять на видео самую маленькую птичку Европы и западной части России!
Встречайте, Королёк собственной персоной!
петербуржцы в соцсетях
Королёк — самая маленькая птичка в Европе и западной части России. Отмечается, что этой пернатой нельзя голодать дольше, чем 12 минут. Дело в том, что её масса 8 грамм и менее.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху.
Видео:Грибы и Грибники СПб/вк
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