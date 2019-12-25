Петербуржцы заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху

Она сидела на островке из травы и коряг.

В воскресенье, 4 октября, в Северной столице заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Черепаха грелась на солнышке на островке из травы и коряг.

На пересечении Парашютной и Долгоозерной в Мартыновском пруду, обзавелся новый житель - черепаха! Никто не потерял? интересуются горожане в соцсетях

Ранее мы сообщали о том, что МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра.

Фото:"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/вк