Петербуржцы заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху

В воскресенье, 4 октября, в Северной столице заметили в Мартыновском пруду одинокую черепаху. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
Черепаха грелась на солнышке на островке из травы и коряг.
На пересечении Парашютной и Долгоозерной в Мартыновском пруду, обзавелся новый житель - черепаха! Никто не потерял?
интересуются горожане в соцсетях
Ранее мы сообщали о том, что МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра.
Фото:"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/вк
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