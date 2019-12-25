МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Местами ожидаются порывы юго-восточного ветра до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Северной столице ожидается усиление ветра. Об этом горожан предупредили в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.

Отмечается, что в ближайшее время в городе ожидаются порывы юго-восточного ветра до 16 метров в секунду.

Горожанам напоминают, что при сильных порывах в необходимо соблюдать особую осторожность. Так, в городских условиях следует избегать деревьев, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей. Также владельцев автомобилей просят позаботиться о своем транспорте.

Ранее мы сообщали о том, что 5 октября в Ленобласти ожидаются ливни.

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