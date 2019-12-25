В петербургском вузе устроили флешмоб "Поехали"

В акции приняли участие Александр Гудков и Дмитрий Хрусталёв.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в честь Дня космонавтики устроил флешмоб "Поехали". В нём приняли участие известные артисты Александр Гудков и Дмитрий Хрусталёв.

В пятиминутном видео студенты и педагоги университета вместе с артистами прочли строки из стихотворения Владимира Высоцкого "Космонавту Ю. Гагарину".

В видеоролике звучит композиция Эдуарда Артемьева из фильма "Сталкер" Андрея Тарковского.

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Фото: Pixabay, скриншот "ГУАП" / ВКонтакте