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В петербургском вузе устроили флешмоб "Поехали"
Сегодня, 17:44
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ruzannar

В петербургском вузе устроили флешмоб "Поехали"

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В акции приняли участие Александр Гудков и Дмитрий Хрусталёв.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в честь Дня космонавтики устроил флешмоб "Поехали". В нём приняли участие известные артисты Александр Гудков и Дмитрий Хрусталёв. 

В пятиминутном видео студенты и педагоги университета вместе с артистами прочли строки из стихотворения Владимира Высоцкого "Космонавту Ю. Гагарину".

В видеоролике звучит композиция Эдуарда Артемьева из фильма "Сталкер" Андрея Тарковского.

Ранее мы сообщили, что Хабенский и Козловский поддержали петербургских врачей.

Фото: Pixabay, скриншот "ГУАП" / ВКонтакте

Теги: петербург, университет, флэшмоб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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