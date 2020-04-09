Флешмоб с хештегом #ВыГерои — идея главного врача больницы Татьяны Суровцевой.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Хабенский и Козловский поддержали петербургских врачей. Видео со словами поддержки появилось на странице Общероссийского народного фронта во "ВКонтакте".

"Константин Хабенский поддержал оказавшихся на карантине врачей петербургской больницы № 20. Всем здоровья‼️", —отметил Хабенский.

Как оказалось, флешмоб с хештегом #ВыГерои запустила главный врач петербургской больницы Татьяны Суровцевой. Дело в том, что в медучреждении № 20 у пациента выявили коронавирус и отоларингологическое отделение пришлось закрыть. В настоящее время, врачи находятся в отделении около суток. Медики оказывают помощь пациентам.

В акции уже приняли участие такие звезды, как Александр Кержаков, Татьяна Буланова, Максим Покровский и другие звёзды.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов.

Видео:vk.com/onf_spb