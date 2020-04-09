В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что Хабенский и Козловский поддержали петербургских врачей. Видео со словами поддержки появилось на странице Общероссийского народного фронта во "ВКонтакте".
"Константин Хабенский поддержал оказавшихся на карантине врачей петербургской больницы № 20. Всем здоровья‼️",
—отметил Хабенский.
Как оказалось, флешмоб с хештегом #ВыГерои запустила главный врач петербургской больницы Татьяны Суровцевой. Дело в том, что в медучреждении № 20 у пациента выявили коронавирус и отоларингологическое отделение пришлось закрыть. В настоящее время, врачи находятся в отделении около суток. Медики оказывают помощь пациентам.
В акции уже приняли участие такие звезды, как Александр Кержаков, Татьяна Буланова, Максим Покровский и другие звёзды.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов.
Видео:vk.com/onf_spb
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