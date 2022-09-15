В петербургском такси могут появиться бесплатные детские кресла

Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь считает, что переплачивать за безопасность – несправедливо.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой, которая касается отмены специальных тарифов с использованием детского сидения в такси. Рябоконь считает, что переплачивать за безопасность – несправедливо. Об этом он заявил в разговоре с "Вечерним Санкт-Петербургом".

Операторы такси за поездку с использованием детского кресла устанавливают дополнительные тарифы, которые на 20% выше, чем стоимость обычной поездки. Не только исходя из чувства справедливости, но и с законодательной точки зрения наличие в машине удерживающей ребенка системы – элемент безопасности. Такой же, как наличие медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петебурга

Рябоконь еще в мае этого года обратился к руководителю ФАС с таким предложением. Однако федеральная антимонопольная служба не обнаружила нарушений.

По мнению депутата, любое такси должно быть оборудовано минимум одним детским специальным сидением. Инициативу поддержали председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв, член комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Кущак.

Комитет по законодательству ЗакСа направил в совет законодателей РФ при Федеральном собрании РФ соответствующий документ.

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Фото: Piter.TV