В петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию

Сотрудники санатория связались с родителями и попросили забрать детей домой.

В петербургском санатории "Детские дюны", который находится в Сестрорецке, зафиксировали случай коронавирусной инфекции, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читательницу. Там заразился один из работников.

Мать 17-летней девушки, которая отдыхает в санатории, рассказала, что сотрудники заведения просят забрать детей.

Если там выявлен коронавирус, то санаторий должны закрыть на карантин, оставить там детей, выждать карантин, сделать тест и только потом отправлять всех по домам. уточнила петербурженка

По мнению женщины, такой вариант действий неправильный, поскольку дети могут заразить родственников, в том числе из группы риска.

На двух площадках санатория отдыхают 235 детей. По словам директора "Детских дюн" Олеси Морозовой, тех детей, которых не смогут забрать родители, останутся до 24 июня.

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Фото: Piter.tv