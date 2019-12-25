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В петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию
Сегодня, 15:45
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В петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию

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Сотрудники санатория связались с родителями и попросили забрать детей домой.

В петербургском санатории "Детские дюны", который находится в Сестрорецке, зафиксировали случай коронавирусной инфекции, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читательницу. Там заразился один из работников.

Мать 17-летней девушки, которая отдыхает в санатории, рассказала, что сотрудники заведения просят забрать детей.

Если там выявлен коронавирус, то санаторий должны закрыть на карантин, оставить там детей, выждать карантин, сделать тест и только потом отправлять всех по домам.

уточнила петербурженка

По мнению женщины, такой вариант действий неправильный, поскольку дети могут заразить родственников, в том числе из группы риска. 

На двух площадках санатория отдыхают 235 детей. По словам директора "Детских дюн" Олеси Морозовой, тех детей, которых не смогут забрать родители, останутся до 24 июня. 

Ранее мы писали, что ученые СПбГУ рассказали, как работает созданная вузом модель распространения коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, санаторий
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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