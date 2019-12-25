Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как работает созданная модель распространения коронавирусной инфекции.
Ученые рассмотрели общее количество заболевших, болеющих, выздоровевших и умерших. Данные показатели включены и в классическую модель, благодаря им просто спрогнозировать ситуацию. Однако специалисты обнаружили динамический баланс – эффект в эпидемиологическом процессе. По словам Захарова, точность модели возрастет до 10 раз, поскольку данные по коронавирусу в прошлом на сегодняшний момент повторяются в данных об общем количестве выздоровевших и умерших.
Ранее мы писали, что объем тестирования на COVID-19 за сутки достиг 39 тысяч.
Фото: Piter.tv
Ученые СПбГУ рассказали, как работает созданная вузом модель распространения коронавируса
Важным аспектом является то, что модель отрабатывается по данным всей страны.
Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как работает созданная модель распространения коронавирусной инфекции.
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