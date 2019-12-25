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Ученые СПбГУ рассказали, как работает созданная вузом модель распространения коронавируса
Сегодня, 12:00
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Ученые СПбГУ рассказали, как работает созданная вузом модель распространения коронавируса

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Важным аспектом является то, что модель отрабатывается по данным всей страны.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как работает созданная модель распространения коронавирусной инфекции.

Ученые рассмотрели общее количество заболевших, болеющих, выздоровевших и умерших. Данные показатели включены и в классическую модель, благодаря им просто спрогнозировать ситуацию. Однако специалисты обнаружили динамический баланс – эффект в эпидемиологическом процессе. По словам Захарова, точность модели возрастет до 10 раз, поскольку данные по коронавирусу в прошлом на сегодняшний момент повторяются в данных об общем количестве выздоровевших и умерших.

Ранее мы писали, что объем тестирования на COVID-19 за сутки достиг 39 тысяч.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ученые спбгу
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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