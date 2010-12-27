Бизнесмена ограбили на 2,5 млн рублей в ресторане на Петровской набережной

Малознакомый мужчина забрал себе кольцо с драгоценными камнями, мобильный телефон и деньги.

Вечером 24 июня в полицию Петроградского района обратился 59-летний бизнесмен и заявил, что его ограбил малознакомый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что в ресторане на Петровской набережной распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Чуть позже он обнаружил пропажу кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денег. Сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

Грабителя удалось поймать на следующий день возле дома №38 на Дворцовой набережной. Подозреваемый полностью изобличен в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV