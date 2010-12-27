Неизвестные обчистили квартиру пожилой петербурженки, пока той не было дома

Грабитили похитили крупную сумму денег в размере 45 тысяч рублей.

В четверг, 20 июня в полицию Кировского района обратилась 86-летняя женщина и заявила об ограблении квартиры. Потерпевшая рассказала, что неизвестные похитили из ее дома крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Грабители проникли в квартиру на улице Танкиста Хрустицкого днем, пока пенсионерки не было дома. Они украли из дома потерпевшей 45 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Полиция разыскивает грабителей.

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Фото: Piter.TV